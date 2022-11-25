Четыре АЭС Украины снова получили доступ к национальной энергосистеме — МАГАТЭ

Ноябрь, 25 в 17:13

Все действующие атомные электростанции (АЭС) Украины снова получили доступ к национальной энергосистеме.

Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в заявлении, размещенном на сайте агентства.

— Четыре украинских атомных электростанции снова получили доступ к национальной энергосистеме после полного отключения электроэнергии за пределами площадки в начале этой недели, — сообщил Гросси.

Группа экспертов МАГАТЭ, присутствующая на Запорожской атомной электростанции, сообщила еще вчера, что внешнее подключение объекта было восстановлено через день после его отключения.

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Украина также подтвердила МАГАТЭ, что три других АЭС – Ровенская, Южноукраинская и Хмельницкая – были повторно подключены к сети и работают по производству электроэнергии для нужд страны.

Также была восстановлена ​​электроэнергия на территории Чернобыльской АЭС.

В заявлении также говорится, что МАГАТЭ завершило недельную миссию экспертов по ядерной безопасности в зоне Чернобыльской АЭС, включая Зону отчуждения.

Источник: МАГАТЭ