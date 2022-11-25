Ноябрь, 25 в 0:49

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая находится под российской оккупацией, удалось возобновить внешнее электроснабжение.

Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) со ссылкой на заявление гендиректора организации Рафаэля Гросси.

– Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС было возобновлено через день после потери доступа к нему в результате последнего инцидента, свидетельствующего о продолжающихся угрозах ядерной безопасности во время вооруженного конфликта в Украине, — отмечается в сообщении.

Эксперты МАГАТЭ, которые находятся на АЭС, сообщили, что аварийные дизель-генераторы станции, работавшие после исчезновения внешнего электроснабжения, были выключены сегодня утром. Это произошло после восстановления подключения атомной электростанции к обеим внешним линиям электропередачи: основной на 750 кВ и резервной на 330 кВ.

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Четыре реактора ЗАЭС остаются в режиме холодной остановки. Еще два снова переведены в режим горячей остановки: они смогут производить пар для станции и тепло для города Энергодар.

В МАГАТЭ напомнили, что реакторы нуждаются в электроэнергии для охлаждения и других важных функций ядерной безопасности, даже если они остановлены и не производят электричество. В случае потери внешнего электроснабжения на Запорожской АЭС есть аварийные дизель-генераторы, которые могут работать ограниченный период времени (от 10 дней).

Эксперты МАГАТЭ также сообщили, что ремонтные работы на ЗАЭС после недавнего обстрела оккупантов продолжаются.

Рафаэль Гросси также прокомментировал последнюю ракетную атаку РФ на Украину, в результате которой были отключены энергоблоки трех украинских атомных электростанций: Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС. Гросси назвал ситуацию в энергосистеме Украины беспрецедентной и потенциально опасной.

Он обратил внимание, что подобная ситуация возникает впервые с начала полномасштабной войны.

– Полная и одновременная потеря внешнего электроснабжения украинских атомных электростанций демонстрирует, что ситуация с ядерной безопасностью в стране становится все более нестабильной, сложной и потенциально опасной. Это первый случай, когда все станции одновременно теряют внешнее питание. Это невозможно было представить до этой трагической войны. Это очень волнует. Все военные действия, угрожающие безопасности ядерных объектов Украины, должны быть немедленно прекращены, — подчеркнул Гросси.

Он добавил, что это еще раз напоминает о необходимости активизации действий по защите АЭС и предотвращению опасности ядерной аварии.

My statement on the situation and recent developments at nuclear power plants in #Ukraine, part 1 of 2. pic.twitter.com/nVD4yYQZEA — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) November 24, 2022

Как известно, 23 ноября в результате массированной ракетной атаки РФ произошло повреждение энергетической инфраструктуры. В результате снижения частоты в энергосистеме сработала аварийная защита на Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС. Все энергоблоки станций автоматически отключены от украинской энергосети.

В то же время, временно оккупированная Запорожская АЭС перешла в режим полного блэкаута. Таким образом, впервые за 40-летнюю историю атомной энергетики Украины все энергоблоки АЭС были отключены.

Источник: МАГАТЭ