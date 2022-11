На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая находится под российской оккупацией, удалось возобновить внешнее электроснабжение.

Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) со ссылкой на заявление гендиректора организации Рафаэля Гросси.

Эксперты МАГАТЭ, которые находятся на АЭС, сообщили, что аварийные дизель-генераторы станции, работавшие после исчезновения внешнего электроснабжения, были выключены сегодня утром. Это произошло после восстановления подключения атомной электростанции к обеим внешним линиям электропередачи: основной на 750 кВ и резервной на 330 кВ.

Четыре реактора ЗАЭС остаются в режиме холодной остановки. Еще два снова переведены в режим горячей остановки: они смогут производить пар для станции и тепло для города Энергодар.

В МАГАТЭ напомнили, что реакторы нуждаются в электроэнергии для охлаждения и других важных функций ядерной безопасности, даже если они остановлены и не производят электричество. В случае потери внешнего электроснабжения на Запорожской АЭС есть аварийные дизель-генераторы, которые могут работать ограниченный период времени (от 10 дней).

Эксперты МАГАТЭ также сообщили, что ремонтные работы на ЗАЭС после недавнего обстрела оккупантов продолжаются.

Рафаэль Гросси также прокомментировал последнюю ракетную атаку РФ на Украину, в результате которой были отключены энергоблоки трех украинских атомных электростанций: Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС. Гросси назвал ситуацию в энергосистеме Украины беспрецедентной и потенциально опасной.

Он обратил внимание, что подобная ситуация возникает впервые с начала полномасштабной войны.

Он добавил, что это еще раз напоминает о необходимости активизации действий по защите АЭС и предотвращению опасности ядерной аварии.

My statement on the situation and recent developments at nuclear power plants in #Ukraine, part 1 of 2. pic.twitter.com/nVD4yYQZEA

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) November 24, 2022