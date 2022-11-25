США, Франция, Чехия и Корея отправят Украине мощные генераторы и отопительные приборы

Ноябрь, 25 в 16:05

Соединенные Штаты Америки, Франция, Чехия и Корея посылают Украине мощные генераторы, отопительные приборы и медицинские материалы для поддержки в условиях ракетных атак российской армии.

В частности, Франция посылает Украине сотню мощных генераторов, сообщила глава Министерства иностранных дел Катрин Колонна.

– Россия хочет сделать зиму оружием войны… Напоминаем: удары по гражданской инфраструктуре являются военными преступлениями, – отметила Колонна.

В то же время Агентство США по международному развитию (USAID) передало Украине 80 генераторов, сообщила посол Бриджит Бринк.

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— Эта помощь является лишь частью ответа США на жестокие и постоянные атаки России на украинскую критическую инфраструктуру. Мы продолжаем поддерживать Украину, – отмечает она.

В столице Чехии заявили о передаче Украине партии помощи, прежде всего жителям Киева и Николаева. В нее входят 626 отапливаемых приборов, 18 крупных агрегатов и медицинские материалы на сумму около $1 млн, сообщил мэр Праги Зденек Гржиб.

А Корея выделяет Украине высокомощные генераторы, рассказал заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко в Сеуле. По словам посла Украины в Корее Дмитрия Пономаренко, речь идет о 20 генераторах мощностью 450-500 кВт, а также о пяти мини-экскаваторах DOOSAN DX17.

Доставку генераторов планируют осуществить чартерным авиарейсом 12 декабря 2022 года. В декабре также хотят зафрахтовать морское судно для транспортировки экскаваторов, но конкретная дата пока не определена.