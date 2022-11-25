Ноябрь, 25 в 15:38

Повреждения высоковольтных элементов оборудования передачи электроэнергии оцениваются в 55-75%.

Об этом на брифинге в Медиа-центре Укринформ сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

По его словам, наиболее высоковольтная инфраструктура повреждена на линии фронта. Чем дальше от зоны боевых действий, тем повреждений меньше.

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Харченко заявил, что основная проблема с отсутствием электроэнергии сейчас связана с ее передачей, а не с генерацией.

— Основная проблема сейчас – проблема с системой передачи. Высоковольтные – мы потеряли около 55-75% ключевых элементов оборудования, они повреждены или разрушены, — сказал Александр Харченко.

Ранее он заявил, что на полное восстановление энергосистемы Украины понадобится несколько лет.