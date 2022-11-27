Почему важно освободить Кинбурнскую косу — объяснение Тома Купера

Ноябрь, 27 в 19:23

Отход российских войск из Кинбурнской косы в Николаевской области станет ключом Вооруженных сил Украины для возвращения контроля над движением по Черному морю.

Пока на полуострове продолжаются ожесточенные бои, украинские воины пытаются освободить его от оккупантов, заявил австрийский военный аналитик Том Купер.

По его словам, контроль над Кинбурнской косой важен как для украинских защитников, так и для российских захватчиков. Это объясняется тем, что деоккупация дает возможность контролировать морское движение.

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– Кинбурнский полуостров примыкает к восточному течению Днепра. Это означает, что морское движение зависит от того, кто контролирует Кинбурнский полуостров. Россия может перенести туда тяжелое вооружение, стреляя до Николаева и Одессы. Важно возобновить контроль на этой территории, – отмечает он.

Военный эксперт утверждает, что бойцам Вооруженных сил Украины уже удалось освободить село Геройское, расположенное в начале Кинбурнской косы.

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Фото: Николаевский облсовет