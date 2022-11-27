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Факты / Україна

Подоляк назвал 6 последствий для России после победы Украины

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Михайло Подоляк

Россия не сможет рассчитывать на силовой захват территорий после победы Украины, а поражение в войне ударит по российской экономике.

Об этом на своей официальной странице в Twitter сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

— Наказание военных преступников. Уменьшение поддержки террористов в мире. Восстановление международного права. Невозможность силового захвата территорий. Экономическое уничтожение агрессора. Прекращение любого шантажа. Это возможно, если РФ проиграет. Украина это поддерживает. Кто нет? — заявил он.

К слову, за несколько месяцев до того, как диктатор Владимир Путин приступил к полномасштабному вторжению в Украину, Кремль рассматривал вариант нападения на Японию.

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