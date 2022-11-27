Орбан неожиданно назвал РФ угрозой для всей Европы

Ноябрь, 27 в 9:40

Скандально известный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, давний поклонник Путина, удивил неожиданным заявлением, назвав Россию угрозой для всей Европы.

– Европа едина в плане целей. Главное, чтобы Россия не представляла угрозы безопасности Европы, а для этого нам нужна суверенная Украина, – сказал он, выступая на конгрессе участников Международного объединения христианских демократов (CDI), где он вице-президент.

По его словам, Европа сталкивается с несколькими вызовами одновременно: войной в Украине и сопутствующим экономическим кризисом, нелегальной миграцией и распространением западной неомарксистской идеологии.

В то же время глава правительства Венгрии продолжил критиковать санкции против РФ, поскольку это, по его мнению, провоцирует рецессию, повышение цен на энергоносители.

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На днях Виктор Орбан пришел на футбольный матч с шарфом, на котором и зображена Венгрия с частью украинской территории.

В украинском МИДе в ответ на поступок венгерского премьера заявили, что вызовут посла Венгрии, которому донесут, что такое поведение Орбана неприемлемо.

Источник: 24.hu