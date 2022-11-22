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Орбан попал в скандал из-за шарфа с “Великой Венгрией”: МИД Украины требует извинений

Марта Бондаренко, редактор ленты
Орбан попал в скандал из-за шарфа с “Великой Венгрией”: МИД Украины требует извинений

Венгерский премьер Виктор Орбан пришел на футбольный матч с шарфом, на котором изображена Венгрия с частью украинской территории. В украинском МИДе отреагировали на поступок Орбана.

Глава венгерского правительства на своей странице в Facebook опубликовал видео с товарищеского футбольного матча между сборными Венгрии и Греции в Будапеште.

Виктор Орбан пришел на матч с шарфом, на котором изображена карта “Великой Венгрии” с частями соседних государств в ее составе.

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На этой карте есть еще части Австрии, Словакии, Румынии и Хорватии. Также карта “Великой Венгрии” включает в себя регионы сегодняшних Сербии и Украины — эти территории принадлежали Королевству Венгрия до конца Первой мировой войны.

Орбан фотографировался с футболистом Балажем Джуджаком.

Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что пропаганда в Венгрии идей ревизионизма (пересмотра) не способствует развитию украинско-венгерских отношений и не отвечает принципам европейской политики.

В МИД Украины вызывают венгерского посла, которому донесут, что такое поведение Орбана неприемлемо.

— Ожидаем официальных извинений венгерской стороны и опровержения посягательств на территориальную целостность Украины, — подчеркнул спикер МИД Олег Николенко.

Источник: Orbán Viktor, Олег Николенко

Фото: скриншот с видео Orbán Viktor

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