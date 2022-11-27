Ноябрь, 27 в 16:57

Россия планировала воевать не только с Украиной, но и с Японией. Издание Newsweek пишет, что за несколько месяцев до того, как диктатор Владимир Путин приступил к полномасштабному вторжению в Украину, Кремль рассматривал вариант нападения на Японию.

В распоряжении издания Newsweek оказалось письмо от лица с псевдонимом Ветер перемен, которое сотрудничало с ФСБ, для российского правозащитника и журналиста Владимира Осечкина.

— Уверенность в том, что страны (РФ и Япония — Ред.) выйдут в стадию острого противостояния и даже войны, была высокой. Почему, наконец, для войны была выбрана Украина — причины неизвестны, — цитирует издание фрагмент из письма.

Сообщается, что в августе 2021 года Кремль имел “достаточно серьезные планы по поводу локального военного конфликта с Японией”. Но в то же время руководство РФ предпочитало начать вторжение в Украину через несколько месяцев.

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Информатор подробно описал позиции и перемещения вертолетов, ожидавших сигнала для атаки на Японию. Параллельно должна была быть запущена кремлевская пропагандистская машина, которая обозначала бы японцев как “фашистов” и “нацистов”. Но в результате эта тактика была применена к украинцам.

Это письмо проанализировал представитель Bellingcat Кристо Грозев. Он сказал, что показал письмо двум сотрудникам ФСБ (действующему и бывшему), и те сказали, что у них нет сомнений, что письмо написал их коллега.

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Главным камнем преткновения между Японией и РФ являются оккупированные еще СССР после Второй мировой войны японские Северные территории, а именно острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомай.

— Для Японии здесь лежит краеугольный камень ее современной геополитики: ее статус проигравшей во Второй мировой войне страны все еще мешает японцам иметь официальные военные силы, службу внешней разведки и ряд других вещей. Для Японии возвращение Курильских островов фактически означало бы пересмотр или даже отмену их послевоенного статуса, — говорится в письме.

Обличитель отметил, что для Москвы эти острова это “разменная монета”.

Newsweek пишет, что Китай очень негативно воспринимает какие-либо попытки пересмотра послевоенных договоренностей, и потенциальная победа Токио в споре за Курилы неприемлема для Пекина. Настолько, что Китай легко мог бы усложнить жизнь для РФ после этого.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абе пытался договориться с Россией по вопросу Курильских островов, а также реформированию службы разведки страны.

— Исторически военная разведка Японии всегда была на высоком уровне, но после поражения во Второй мировой войне ее просто упразднили по условию победителей.

В августе 2021 года ФСБ рассекретила информацию о том, как японские спецслужбы пытали советских граждан во время Второй мировой войны. Обличитель ФСБ заявил, что перед службой стояла задача развернуть “информационную кампанию против Японии в российском обществе”.

— Еще 8 августа российские СМИ довольно скупо комментировали эту новость: они утверждали, что Япония готовилась к войне с СССР с 1938 года, вынашивались планы нападения, проводились диверсии и т.д., – написал обличитель.

Но далее он отметил, что уже 16 августа одновременно ряд СМИ РФ “взорвались”, обсуждая рассекреченные документы совсем в другом тоне: японцы якобы проводили ужасающие биологические эксперименты на советских пленных и очень плохо с ними обращались.

— Они как будто поменяли Японию на Украину, – добавил он. То, что Россия рассматривала нападение на Японию, это безумие, как и то, что Россия напала на Украину, является безумием.

По словам человека под псевдонимом Ветер перемен, война была неизбежна для России из-за маниакального желания войны со стороны руководства.