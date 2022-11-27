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В Германии зарегистрировано 1 млн беженцев из Украины, но больше всего в Польше — 1,5 млн

Юля Захарченко, редактор ленты
біженці
Фото: Depositphotos

В Германии официально зарегистрировано почти 1,03 млн украинских беженцев после 24 февраля, когда Россия совершила полномасштабное вторжение.

По данным агентства ООН по делам беженцев УВКБ ООН, почти 8 млн граждан Украины ищут защиту в других странах из-за войны.

Больше всего украинцев приняла Польша (около 1,5 млн человек) и Чехия (ориентировочно 463 тыс. граждан). Во Франции зарегистрировано около 119 тыс. украинцев, в Италии — не менее 173 тыс. человек, а в Испании — более 154 тыс. человек.

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Представители Европейской комиссии считают, что государства, принявшие беженцев из Украины, в частности, Германия или Польша, должны готовиться к тому, что украинцы могут остаться потом за границей на долгие годы после победы над Россией.

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Источник: Spiegel
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