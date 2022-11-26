Ноябрь, 26 в 0:32

Чехия во время возможной зимней миграционной волны из Украины, к которой чешское правительство готовится в настоящий момент, сможет принять лишь десятки тысяч беженцев.

Об этом пишет Czech Radio со ссылкой на заявление министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана.

По его словам, это связано с отсутствием мест для размещения людей, а также ограниченными возможностями социальной системы и системы здравоохранения.

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Глава МИД Чехии Ян Липавский ранее говорил, что количество украинцев в Чешской Республике составляет от 3,4 до 3,7% населения, то есть от 355 до 390 тысяч человек, а количество выданных виз временной защиты достигает 460 тысяч.

Таким образом, Чехия приняла самое большое количество беженцев на душу населения в ЕС, после того, как Россия в феврале начала полномасштабное вторжение в Украину, пишет издание.

В настоящее время чешское правительство готовит сценарий кризисного типа размещения, поскольку, по словам Ракушана, другого типа жилья не будет. В связи с этим он отметил, что необходима помощь всего Евросоюза и стран-членов, которые не так перегружены, как Чехия.

По словам Вита Ракушана, текущий наплыв беженцев невелик, и ни один регион не испытывает избыточного давления.

— В настоящее время мы не сталкиваемся с большой волной беженцев. Какое-то количество людей прибывает, но надо отметить, что многие уже покинули территорию Чехии. Они вернулись в Украину и ждут, что будет зимой, — заявил чешский министр.

В среду, 23 ноября, МВД Чехии выдало украинцам 695 виз временной защиты, отмечает издание.