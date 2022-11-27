Угроза НАТО со стороны РФ не уменьшилась: глава Минобороны Эстонии

Ноябрь, 27 в 14:56

Российские войска даже после девяти месяцев войны в Украине трудно назвать ослабленными, поэтому угроза НАТО не уменьшилась, считает министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

– Мы должны быть честными: ВМС и ВВС России более-менее столь же велики, как и до войны, – сказал эстонский министр во время визита в Берлин.

По его мнению, несмотря на значительные потери, сухопутные войска РФ рано или поздно будут иметь численность, как до 24 февраля, или даже большую.

– У нас нет оснований полагать, что угроза со стороны России каким-то образом уменьшилась для НАТО, – считает Певкур.

В разведке Эстонии на днях заявили, что Россия уже потратила в Украине две трети своего запаса боеприпасов, поэтому вынуждена снизить наступательную активность.

Сейчас смотрят

Источник: Die Zeit