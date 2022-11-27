Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

Угроза НАТО со стороны РФ не уменьшилась: глава Минобороны Эстонии

Валентина Летяк, редактор ленты
НАТО РФ
Фото: Depositphotos

Российские войска даже после девяти месяцев войны в Украине трудно назвать ослабленными, поэтому угроза НАТО не уменьшилась, считает министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

– Мы должны быть честными: ВМС и ВВС России более-менее столь же велики, как и до войны, – сказал эстонский министр во время визита в Берлин.

По его мнению, несмотря на значительные потери, сухопутные войска РФ рано или поздно будут иметь численность, как до 24 февраля, или даже большую.

– У нас нет оснований полагать, что угроза со стороны России каким-то образом уменьшилась для НАТО, – считает Певкур.

Читайте
Риск низкий, но мы воспринимаем это всерьез: Столтенберг о ядерной угрозе от РФ

В разведке Эстонии на днях заявили, что Россия уже потратила в Украине две трети своего запаса боеприпасов, поэтому вынуждена снизить наступательную активность.

Сейчас смотрят

Источник: Die Zeit

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка