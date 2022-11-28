Финляндия готова приютить зимой еще 10 тыс. украинцев

Ноябрь, 28 в 15:37

В Финляндии есть ресурсы, чтобы принять зимой более 10 тыс. украинцев, которые спасаются от войны. Об этом сообщил генеральный директор Миграционной службы Финляндии Илкка Хаахтел.

По его словам, в случае необходимости можно будет быстро организовать дополнительные места.

В Финляндии считают, что количество людей, покидающих Украину зимой вырастет, ведь Россия продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и энергосистеме страны.

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Осенью Миграционная служба Финляндии провела тендер на открытие новых центров размещения беженцев.

Заранее оценить количество прибывших в Финляндию людей невозможно. Сейчас Хаахтел находится на Мальте, где страны ЕС обсуждают ситуацию с новыми беженцами.

По данным агентства ООН по делам беженцев УВКБ ООН, почти 8 млн. граждан Украины ищут защиты в других странах из-за войны.

После 24 февраля в Германии официально зарегистрировано почти 1,03 млн. украинских беженцев. Больше всего украинцев приняла Польша (около 1,5 млн человек) и Чехия (ориентировочно 463 тыс. граждан). Во Франции зарегистрировано около 119 тыс., в Италии – не менее 173 тыс., а в Испании – более 154 тыс.

Источник: Yle