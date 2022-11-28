Ноябрь, 28 в 8:31

Республиканцы Палаты представителей планируют оказать давление на администрацию Байдена, чтобы она существенно усилила надзор за вооружением стоимостью почти 20 млрд долларов, которое США поставили в Украину с начала российского вторжения в феврале.

При этом ключевой республиканец Майк Тернер поддержал отправку Украине вооружения дальнего поражения для защиты от российской агрессии.

По состоянию на 1 ноября было проведено только две инспекции поставок, составляющих около 10% от 22 000 единиц оружия, которые США поставили Украине.

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Официальные лица сообщили, что Государственный департамент США имеет ограниченный бюджет для инспекторов по вооружениям для Украины и что администрация Байдена принимает меры, чтобы ее не рассматривали как непосредственного участника, опасаясь эскалации войны.

Генерал Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона, ранее заявил, что существуют практические ограничения в отслеживании поставок. Контроль осуществляются когда и где позволяют условия безопасности, но не происходит вблизи линии фронта российской войны против Украины.

Но член палаты представителей Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния), который, вероятно, будет спикером Палаты представителей, ранее предупредил администрацию Байдена, что для Украины не будет карт-бланша.