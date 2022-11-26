Ноябрь, 26 в 8:45

Пентагон создал на территории Польши пункт ремонта артиллерии, которую западные партнеры предоставляют Украине для противодействия полномасштабной агрессии РФ.

Об этом сообщает американское издание The New York Times. По данным журналистов, ремонт вооружения в Польше производится в течение последних месяцев.

Украинские войска ежедневно выпускают тысячи снарядов по оккупантам, используя высокотехнологичные гаубицы, поставленные Соединенными Штатами и их союзниками. Однако это оружие выходит из строя после месяцев интенсивного использования, повреждается или может быть уничтожено во время боя.

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Издание NYT со ссылкой на официальных лиц пишет, что треть из примерно 350 гаубиц западного производства, переданных Киеву, была выведена из строя. А поскольку производить ремонт артиллерии в полевых условиях сложно, европейское командование Пентагона создало ремонтный центр в Польше.

Поддержка предоставленных Киеву гаубиц в рабочем состоянии стала для союзников Украины таким же важным вопросом, как предоставление достаточного количества боеприпасов к этому вооружению.

NYT отмечает, что состояние украинского вооружения является предметом пристального внимания со стороны американских военных чиновников. Однако они не разглашают деталей.

– Со всеми возможностями, которые мы предоставляем Украине, а также теми, которые предоставляют наши союзники и партнеры, мы работаем над тем, чтобы у них были надлежащие пакеты поддержки этих возможностей со временем, — заявил Дэниел Дэй, представитель европейского командования США.

Издание напоминает, что боеприпасы для украинских пушек советского производства, которые стреляют 152 мм снарядами, стали дефицитными вскоре после полномасштабного вторжения РФ. Поэтому гаубицы стандартов НАТО, которые стреляют 155 мм снарядами, стали одним из важнейших видов вооружения Украины.

Согласно последним данным о военной помощи США, Пентагон отправил в Украину 142 гаубицы M777, которых достаточно для оснащения примерно восьми батальонов. Кроме того, к этим гаубицам были предоставлены сотни тысяч снарядов.

Издание пишет, что украинские военные выпускают от 2 тыс. до 4 тыс. артиллерийских снарядов в день.

Недавно США выделили дополнительные $400 млн для оборонных нужд Украины. В пакет помощи вошли боеприпасы для NASAMS и HIMARS; 150 крупнокалиберных пулеметов; 200 высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 мм; 10 тыс. 120-мм минометных мин и другое вооружение.