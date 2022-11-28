В России геноцидная риторика стала ведущей после начала войны в Украине — эксперты

Ноябрь, 28 в 1:01

Ведущие приверженцы российского диктатора Владимира Путина все больше используют геноцидную риторику, обсуждая методы ведения войны в Украине.

Подобную тенденцию отмечают западные аналитики. Российские корреспонденты откровенно критикуют военное руководство Москвы за военные поражения и поощряют более жестокие способы ведения войны, включая применение ядерного и оружия массового уничтожения.

Один из примеров дегуманизации украинцев в российском публичном пространстве – это блог бывшего президента РФ Дмитрия Медведева, который называет украинских чиновников тараканами.

Сейчас смотрят

Следом за нынешним президентом России Владимиром Путиным, считающим, что “украинцев как отдельной нации не существует”, пишут другие прокремлевские комментаторы.

Среди них — депутат Московской городской думы и прокремлевский журналист Андрей Медведев. По его словам, “украинцы – это россияне, которых убедили, что они особенные, европейские, расово чище и правильнее”.

Геноцидные высказывания не вызывают протестов среди граждан РФ. По мнению аналитиков, это свидетельствует о том, что российская пропаганда добилась успеха.