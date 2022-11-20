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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал запретить российские пропагандистские каналы из-за подстрекательства к геноциду украинского народа.

Об этом он написал на личной странице в Twitter, комментируя фрагмент из эфира российского телеканала.

В ролике депутат Госдумы Борис Чернышев признает, что целью ракетных ударов России является энергетическая инфраструктура. Также он называет это “проявлением священной ненависти” к украинцам.

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— Подстрекательство к геноциду на российском телевидении – в полном разгаре. Они признают, что Россия бьет по украинской критической инфраструктуре для того, чтобы создать невыносимые условия для гражданского населения, и призывают к новым ударам. Российскую пропаганду нужно полностью запретить – и в ЕС, и в других странах мира, – написал Кулеба.

Incitement of genocide on Russian state TV is in full swing. They admit Russia bombs out Ukraine’s critical infrastructure to inflict unbearable conditions of life on civilians and they call for more strikes. Russian state propaganda in the EU and elsewhere must be fully banned. https://t.co/a6tfi52Mi5 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 20, 2022

Ранее Кулеба призвал правительства всех стран запретить телеканал Russia Today.

Такое заявление он сделал после того, как директор вещания RT Антон Кузнецов-Красовский призвал топить и сжигать украинских детей.