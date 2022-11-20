Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Подстрекательство к геноциду в разгаре: Кулеба призвал запретить пропагандистские каналы РФ

Валентина Чорна, редактор ленты
Дмитро Кулеба
Фото: УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал запретить российские пропагандистские каналы из-за подстрекательства к геноциду украинского народа.

Об этом он написал на личной странице в Twitter, комментируя фрагмент из эфира российского телеканала.

В ролике депутат Госдумы Борис Чернышев признает, что целью ракетных ударов России является энергетическая инфраструктура. Также он называет это “проявлением священной ненависти” к украинцам.

Сейчас смотрят

— Подстрекательство к геноциду на российском телевидении – в полном разгаре. Они признают, что Россия бьет по украинской критической инфраструктуре для того, чтобы создать невыносимые условия для гражданского населения, и призывают к новым ударам. Российскую пропаганду нужно полностью запретить – и в ЕС, и в других странах мира, – написал Кулеба.

Ранее Кулеба призвал правительства всех стран запретить телеканал Russia Today.

Такое заявление он сделал после того, как директор вещания RT Антон Кузнецов-Красовский призвал топить и сжигать украинских детей.

Читайте
Путин хочет заморозить конфликт, что станет бомбой замедленного действия — Кулеба

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка