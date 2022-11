Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал запретить российские пропагандистские каналы из-за подстрекательства к геноциду украинского народа.

Об этом он написал на личной странице в Twitter, комментируя фрагмент из эфира российского телеканала.

В ролике депутат Госдумы Борис Чернышев признает, что целью ракетных ударов России является энергетическая инфраструктура. Также он называет это “проявлением священной ненависти” к украинцам.

Incitement of genocide on Russian state TV is in full swing. They admit Russia bombs out Ukraine’s critical infrastructure to inflict unbearable conditions of life on civilians and they call for more strikes. Russian state propaganda in the EU and elsewhere must be fully banned. https://t.co/a6tfi52Mi5

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 20, 2022