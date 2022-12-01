Премьер, авиабаза и посольство Украины: в Испании за неделю разослали 4 конверта со взрывчаткой
Сегодня стало известно, что еще 24 ноября в резиденцию премьера Испании Педро Санчеса в Монклоа был доставлен конверт со взрывчаткой.
Об этом сообщает местное издание АВС.es.
Письмо было адресовано именно премьеру.
В министерстве внутренних дел рассказали, что письмо уничтожили. Впоследствии сообщалось, что подобные письма принесли в посольство Украины в Мадриде, однако конверт взорвался в руках сотрудника дипломатического учреждения.
Посылки со взрывчатками также доставили на авиабазу вооруженных сил Испании в муниципалитете Торрехон-де-Ардос и в офис оружейной компании Instalaza в Сарагосе.
Сегодня такой же конверт принесли в здание минобороны по адресу Пасео-де-ла-Кастелян.
По всем эпизодам правоохранительные органы Испании проводят расследование.