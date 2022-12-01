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Премьер, авиабаза и посольство Украины: в Испании за неделю разослали 4 конверта со взрывчаткой

Марта Бондаренко, редактор ленты
Премьер, авиабаза и посольство Украины: в Испании за неделю разослали 4 конверта со взрывчаткой
Фото: Getty Images

Сегодня стало известно, что еще 24 ноября в резиденцию премьера Испании Педро Санчеса в Монклоа был доставлен конверт со взрывчаткой.

Об этом сообщает местное издание АВС.es.

Письмо было адресовано именно премьеру.

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В министерстве внутренних дел рассказали, что письмо уничтожили. Впоследствии сообщалось, что подобные письма принесли в посольство Украины в Мадриде, однако конверт взорвался в руках сотрудника дипломатического учреждения.

Посылки со взрывчатками также доставили на авиабазу вооруженных сил Испании в муниципалитете Торрехон-де-Ардос и в офис оружейной компании Instalaza в Сарагосе.

Сегодня такой же конверт принесли в здание минобороны по адресу Пасео-де-ла-Кастелян.

По всем эпизодам правоохранительные органы Испании проводят расследование.

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