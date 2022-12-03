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Страны G7 и Австралия установили предельную цену на российскую нефть — реакция ОПУ

Валентина Летяк, редактор ленты
Нафта
Фото: Depositphotos

Вслед за ЕС страны G7 и Австралия ввели ограничение цены на поставляемую морским транспортом нефть из России на уровне $60 за баррель.

Об этом сообщает Министерство финансов США.

– Ограничение цены является важным инструментом для ограничения доходов, получаемых РФ для финансирования своей незаконной войны в Украине, а также для обеспечения надежных  поставок, – говорится в заявлении американского ведомства.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, комментируя это важное для Украины решение, отметил, что цену на российскую нефть нужно было бы установить на уровне $30, чтобы скорее уничтожить экономику врага.

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– Мы всегда достигаем своей цели, и экономика России все равно будет разрушена, а сама РФ будет платить и отвечать за все преступления. С трибуналом будет так же. Они очень этого боятся, потому что знают, что Украина добьется своего, – добавил он.

Европейский Союз 2 декабря установил максимальную цену на российскую нефть, транспортируемую по морю, на уровне $60 за баррель.

Соглашение предусматривает корректировку цены на нефть из РФ каждые два месяца, чтобы ценник был ниже рыночной стоимости на 5%.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что это поможет стабилизировать мировые цены на энергоносители.

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