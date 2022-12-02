Декабрь, 02 в 19:44

Европейский Союз согласился установить максимальную цену на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

Речь идет прежде всего о нефти, которая транспортируется по морю.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на постоянного представителя Польши при ЕС Анджея Садоса и нескольких дипломатов Евросоюза.

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Соглашение предусматривает корректировку цены на российскую нефть каждые два месяца, чтобы ценник был ниже рыночной стоимости на 5%.

Этот шаг ЕС согласовывает со странами G7, которые инициировали ценовое ограничение.

Ожидается, что страны Большой семерки выпустят официальное заявление до конца этой недели.

Первоначальное предложение G7 на прошлой неделе предусматривало ограничение цены на уровне $65-$70 за баррель без механизма корректировки.

Поскольку российская нефть марки Urals уже торговалась ниже, Польша, Литва и Эстония отвергли этот уровень как не достигающий главной цели — сокращения возможностей Москвы финансировать свою войну в Украине.

Ранее о соглашении по ограничению цены на нефть из РФ среди стран ЕС сообщало информационное агентство Reuters. По их данным, договоренность предусматривала 45-дневный “переходный период” который будет применяться к судам, которые перевозят нефть российского происхождения, загруженную до 5 декабря и выгруженную в конечном пункте назначения до 19 января 2023 года.

Ограничение цен на российскую морскую нефть, введенное Большой семеркой, должно вступить в силу 5 декабря, заменив более жесткий прямой запрет ЕС на покупку российской морской нефти, как способ защиты глобального предложения нефти, поскольку Россия производит 10% мировой нефти.

Идея обеспечения соблюдения ограничения G7 заключается в том, чтобы запретить судоходным, страховым и перестраховочным компаниям обрабатывать грузы российской нефти по всему миру, если ее не продают по цене ниже той, которую установила G7 и ее союзники.

Поскольку основные мировые судоходные и страховые компании базируются в странах Большой семерки, ограничение цены сильно затруднит Москве продажу своей нефти по более высокой цене.