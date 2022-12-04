Декабрь, 04 в 6:29

3 декабря в Тегеране начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери встретился с замминистра обороны России генерал-полковником Александром Фоминым.

По данным местных СМИ, стороны обсудили военное сотрудничество, правда, не уточнили, какое именно.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что Багери и Фомин могли обсуждать продажу иранских ударных беспилотников и ракет России для использования в войне в Украине.

Сейчас смотрят

Багери является главой обороны Ирана и отвечает за военную политику и стратегическое руководство.

Стоит отметить, что большинство россиян по-прежнему поддерживают военные операции России в Украине.

Согласно опросу Левада-центра, проведенному в ноябре, 74% россиян поддерживают действия российских войск в войне в Украине. Из них: 42% респондентов решительно поддерживают и 32% в некоторой степени поддерживают действия армии РФ в Украине.

При этом 41% респондентов в РФ поддерживают продолжение войны в Украине, тогда как 53% сказал, что Россия должна начать мирные переговоры.