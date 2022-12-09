Пытали украинцев и препятствовали суду: Британия ввела санкции против пяти силовиков РФ

Декабрь, 09 в 12:22

Великобритания ввела новые санкции против пяти представителей силовых структур, которые виноваты в пытках украинцев, совершали насилие и участвовали в полномасштабном вторжении РФ 24 февраля.

Об этом говорится в заявлении британских властей. В правительстве объявили, что внесли в список санкций из-за нарушений прав человека сотрудника ФСБ России в Крыму Андрея Тишенина и старшего оперуполномоченного в АРК Крым Артура Шамбазова.

По данным следствия, в 2015 году они пытали украинца Александра Костенко.

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В санкционном списке также оказались майор юстиции Валентин Опарин и руководитель отдела прокуратуры Ростовской области Олег Ткаченко, препятствовавший рассмотрению жалоб по фактам пыток. Кроме того, Ткаченко еще и применял пытки для получения показаний.

Под санкции попал и российский полковник Ибатуллин – это командир 90 танковой дивизии, находившейся на передовой после полномасштабного нападения России на Украину.