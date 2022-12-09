Следят, чтобы ВСУ не высадили десант: Арестович о страхах и задаче оккупантов на Херсонщине

Декабрь, 09 в 0:28

Российские захватчики боятся высадки украинского десанта на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, российское командование определило главную задачу на этом направлении — пресечь любые действия ВСУ на Кинбурнской косе в Николаевской области, которая граничит с Херсонщиной.

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— Большой Потемкинский остров. В общем, что они сделали? Они высадили туда свое сводное подразделение, спецназа “мобиков” и бригады, и радостно пытаются контролировать устье Днепра. Я думаю, что их главная задача, — это пресечь наши действия на Кинбурнской косе. Хотя как они это будут делать — мне непонятно, но мелькало в их сообщениях, — отметил он.

По словам Арестовича, украинские артиллеристы обрадовались тому, что у них появилась новая мишень для стрельбы, при чем далеко не одна.

— Далековато Кинбурнская коса, но в любом случае они хотят следить, чтобы мы, наверное, не высаживали десант на левый берег. Это очень прикольно, и наши артиллеристы очень обрадовались, потому что появился хороший полигон, чтобы пострелять. Конечно, дерзкий замысел российского командования — это хорошо, расстреляем и этих, — уверяет Арестович.

Источник: Фейгин Live