Декабрь, 08 в 22:29

Российские террористы сознательно пытаются оставить после себя как можно больше смертельных ловушек: закопанных “фугасов”, растяжек, заминированных зданий, машин и инфраструктуры.

Отдельным пунктом обвинения против России за агрессию следует выделить именно минный террор. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 8 декабря.

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— Я уверен: это будет среди пунктов обвинения против России за агрессию — именно минный террор. Он еще жестче и подлее, чем ракетный, потому что нет такой противоминной системы, которая могла бы уничтожить хотя бы часть угрозы, как это делает наша ПВО, — отмечает глава государства.

Президент подписал указы о награждении государственными наградами посмертно полицейских, чьи жизни были унесены вчера, 7 декабря, в Херсонской области российскими минами.

– Они делали все для безопасности украинцев. Уже возвращаясь после выполнения одной из задач, когда изъяли оружие и боеприпасы из хранилища оккупантов, которых было оставлено много в Херсонской области, полицейские попали в минную ловушку, — рассказал президент.

Владимир Зеленский отмечает, что это та форма российского террора, которой придется еще годами противодействовать.