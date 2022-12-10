Декабрь, 10 в 13:45

В США ведутся дискуссии о передаче Украине разведывательно-ударных дронов Reaper. Об этом сообщает издание Politico.

Воздушные силы США заявили, что готовы предоставить Украине старые дроны Reaper, а вместо них получить более современные технологии. Но в Пентагоне боятся, что Россия может получить тайные технологии.

— ВС годами пытались списать старые версии своего флота Reaper, чтобы освободить деньги для покупки и эксплуатации более передовых технологий, но Конгресс каждый раз отвергал это предложение, — говорится в материале.

Politico пишет, что по мнению ВВС, у них появился идеальный план: взять свои старые беспилотники Reaper, от которых они пытались избавиться годами, и отправить их в Украину, которая нуждается в оружии дальнего действия.

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Но после месяцев дискуссий Пентагон еще не принял решения из-за беспокойства, что дрон могут сбить и россияне получат доступ к технологиям.

По данным СМИ, беспилотники Air Force Reapers и Army Grey Eagles были в списке желаний Украины с первых дней, поскольку эти дроны имеют большую дальность полета и могли бы более эффективно корректировать артиллерийские удары. Компания-производитель General Atomics предложила модифицировать дроны под соответствующие правила экспорта США.

В издании отмечают, что украинские военные еще могут получить американские беспилотники. Поскольку в оборонном бюджете на 2023 год содержится требование о передаче 100 Reapers другому государственному учреждению, это, вероятно, освободит часть дронов для отправки в Украину.

В конце февраля WSJ сообщала, что двухпартийная группа сенаторов США призвала администрацию Байдена пересмотреть свое решение по передаче Украине беспилотников MQ-1C Gray Eagle. Сенаторы направили письма министру обороны США Ллойду Остину с просьбой предоставить Украине ударные беспилотники Gray Eagles.