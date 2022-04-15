Соединенные Штаты и Украина ведут переговоры о закупке по Киеву тяжелых ударных беспилотников американского производства MQ-9 Reaper (Жнец).
Об этом сообщило издание Forbes со ссылкой на свои источники.
На прошлой неделе в Вашингтоне прошла встреча официальных представителей Украины с калифорнийским производителем General Atomics.
И хотя окончательное решение за правительством США, которое должно одобрить любую такую продажу, вероятно, отмечает издание, что переговоры с General Atomics состоялись благодаря “зеленому свету” от Белого дома.
Представитель компании Марк Бринкли заявил, что при одобрении американского политического руководства такого соглашения БПЛА может оказаться в руках украинских военных в течение считанных дней.
Разработчик не уточнял заинтересовавшую Украину модель БПЛА, но, по данным Forbes, речь, вероятно, о беспилотниках MQ-9 Reaper.
Что известно об американском беспилотнике, каковы его характеристики, преимущества и где он применялся – читайте в материале Фактов ICTV.
Общие сведения
Беспилотник Reaper является многоцелевым разведывательным аппаратом, работающим в составе Вооруженных Сил США.
Жнец применялся во всех операциях США – в Афганистане, Ираке, Сирии.
БПЛА также используется для патрулирования и охраны границ страны с Канадой и Мексикой.
MQ-9 Reaper относят к беспилотникам тяжелого класса, способному поражать цели на расстоянии более 10 км от своего местонахождения.
Первый Reaper был поставлен ВВС США в марте 2007 года, а уже в октябре аппараты этого типа выполняли боевые задания в Афганистане. В августе 2008 года ВВС США завершили перевооружение беспилотными летательными аппаратами Reaper первой боевой авиачасти – 174-го истребительного авиакрыла Национальной гвардии.
Преимущества MQ-9 Reaper
Основными преимуществами БПЛА перед самолетами является меньшая стоимость закупки и эксплуатации, а также большая продолжительность полета, безопасность операторов и возможность их посменной работы при длительных полётах.
Также к преимуществам можно отнести:
- Завышенная система шифрования радиосигналов.
- Система наведения аппарата на цель AN/AAS-52 с камерами в инфракрасном и обычном диапазоне.
- MQ 9 Reaper имеет лазерный дальномер – указатель.
- Радар с фазированной решеткой, необходим для наведения и корректировки полета авиабомб и датчик движения и сопровождения цели.
Характеристики
- Воздушный потолок: 15 км
- Работа в автономном режиме: 16-28 час
- Дальность: 5920 км
- Емкость топлива: 1,3 тыс. кг
- Длина: 11 метров
- Грузоподъемность: 1,7 тыс. кг
- Вес: 2223 кг (пустой); 4760 кг (максимальный)
- Размах крыла: 20 м
- Максимальная скорость: 400 км/ч
- Крейсерская скорость: 160 км/ч
- Двигатель: Honeywell TP331-10 турбовинтовой, 670 кВт
Вооружение
Беспилотник вооружен четырьмя (по другим данным 10) ракетами “воздух — земля” AGM-114 Hellfire
Имеет две бомбы лазерной наводки GBU-12 Paveway II
Стоимость
Стоимость единицы составляет около 8 миллионов долларов США в зависимости от конфигурации.