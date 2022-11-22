Могут изменить ход войны: в Сенате просят Пентагон предоставить Украине дроны Gray Eagle

Ноябрь, 22 в 21:08

Двухпартийная группа американских сенаторов призвала администрацию Байдена пересмотреть свое решение по поводу передачи Украине беспилотников MQ-1C Gray Eagle.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что 16 сенаторов направили письмо министру обороны США Ллойду Остину с просьбой предоставить Украине ударные беспилотники Gray Eagles, которые могут летать более 24 часов.

— Долгосрочная выгода от передачи Украине MQ-1C значительная и может изменить стратегический ход войны в пользу Украины, — отметили законодатели.

Сенаторы указывают на то, что в последнее время Иран предоставил России беспилотники, наносившие удары по населенным пунктам Украины и гражданской инфраструктуре. По словам законодателей, украинцы должны иметь собственный арсенал дронов, чтобы противостоять тому, что получила РФ.

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— Эксплуатационные характеристики этой системы (MQ-1C Grey Eagle, — Ред.) — доступность, летальность, живучесть и возможность экспорта — дополняют существующие системы оружия, которые используют украинцы, и повысят эффективность украинских военных, — говорится в тексте обращения.

Законодатели отмечают, что обучение украинских военных на MQ-1C займет 27 дней. По их словам, такие дроны позволили бы ВСУ находить и атаковать корабли российского флота в Черном море.

Ранее в этом месяце Пентагон отклонил запрос Украины на беспилотники. Представители США опасаются, что технологию из дрона могут украсть на поле боя.

Пентагон отказался комментировать письмо, но официальные лица США заявили, что нежелание предоставить беспилотники вызвано техническими проблемами, а не опасениями эскалации.

Спикер General Atomics заявил, что компания отдана поддержке Украины, но отказался комментировать письмо.

MQ-1C Grey Eagle – разведывательно-ударный беспилотник производства американской компании General Atomics. Он может оснащаться ракетами воздуха–воздух и воздух–поверхность, а также управляемыми авиационными бомбами.

Максимальная скорость – 250 км/ч, а предельная высота – 8 850 метров.