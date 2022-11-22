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Факты / Світ / Мировые новости

Могут изменить ход войны: в Сенате просят Пентагон предоставить Украине дроны Gray Eagle

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Требует проверки
Білий дім
Фото: Depositphotos

Двухпартийная группа американских сенаторов призвала администрацию Байдена пересмотреть свое решение по поводу передачи Украине беспилотников MQ-1C Gray Eagle.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что 16 сенаторов направили письмо министру обороны США Ллойду Остину с просьбой предоставить Украине ударные беспилотники Gray Eagles, которые могут летать более 24 часов.

— Долгосрочная выгода от передачи Украине MQ-1C значительная и может изменить стратегический ход войны в пользу Украины, — отметили законодатели.

Сенаторы указывают на то, что в последнее время Иран предоставил России беспилотники, наносившие удары по населенным пунктам Украины и гражданской инфраструктуре. По словам законодателей, украинцы должны иметь собственный арсенал дронов, чтобы противостоять тому, что получила РФ.

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— Эксплуатационные характеристики этой системы (MQ-1C Grey Eagle, — Ред.) — доступность, летальность, живучесть и возможность экспорта — дополняют существующие системы оружия, которые используют украинцы, и повысят эффективность украинских военных, — говорится в тексте обращения.

Законодатели отмечают, что обучение украинских военных на MQ-1C займет 27 дней. По их словам, такие дроны позволили бы ВСУ находить и атаковать корабли российского флота в Черном море.

Ранее в этом месяце Пентагон отклонил запрос Украины на беспилотники. Представители США опасаются, что технологию из дрона могут украсть на поле боя.

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Пентагон отказался комментировать письмо, но официальные лица США заявили, что нежелание предоставить беспилотники вызвано техническими проблемами, а не опасениями эскалации.

Спикер General Atomics заявил, что компания отдана поддержке Украины, но отказался комментировать письмо.

MQ-1C Grey Eagle – разведывательно-ударный беспилотник производства американской компании General Atomics. Он может оснащаться ракетами воздуха–воздух и воздух–поверхность, а также управляемыми авиационными бомбами.

Максимальная скорость – 250 км/ч, а предельная высота – 8 850 метров.

Источник: The Wall Street Journal
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