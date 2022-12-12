Декабрь, 12 в 12:15

Сегодня утром, 12 декабря, в посольство Украины в Греции поступил окровавленный сверток.

Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

Адрес отправителя такой же, как на предыдущих конвертах, которые приходили в украинские дипломатические учреждения в разных странах Европы: автосалон Tesla в немецком городке Зиндельфинген.

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Полиция Греции проводит расследование.

В МИД отмечают, что ожидают результаты расследования от немецких правоохранителей.

По словам Олега Николенко, в настоящее время зафиксировано 33 случая угроз в 17 странах: одно покушение на теракт, два сообщения о минировании, один случай вандализма, один случай письменной угрозы и 28 окровавленных пакетов.

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечает, как бы ни пытались враги запугать украинскую дипломатию, ничего из этого не получится.

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С конца ноября украинским дипломатам в разных странах начали поступать угрозы.

Так, 30 ноября посольство Украины в Мадриде получило конверт со взрывчаткой. В результате детонации устройства пострадал сотрудник консульства. Испанская полиция уже установила, откуда отправили конверт. В этот день еще два украинских посольства получили пакеты с угрозами.

1 декабря взрывчатку также прислали на авиабазу вооруженных сил Испании в муниципалитете Торрехон-де-Ардос и в офис оружейной компании Instalaza в Сарагосе.

Через два дня после взрыва в украинском посольстве в Испании получили окровавленную посылку.

А еще в пяти странах в украинские посольства пришли посылки с кровью и глазами животных.