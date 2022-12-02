Декабрь, 02 в 16:17

В дипломатическое представительство Украины в Мадриде сегодня также прислали окровавленную посылку

Об этом Фактам ICTV рассказал спикер МИД Украины Олег Николенко.

По его словам, такие же пакеты сегодня получили ряд посольств и консульств Украины в пяти европейских государствах.

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Испанская полиция оцепила периметр посольства по соображениям безопасности. На месте уже работают специалисты, проводятся следственные действия, рассказал Олег Николенко.

Напомним, что 30 ноября в украинском посольстве в Испании произошел взрыв. Травмы рук получил сотрудник дипучреждения. 1 декабря посылки со взрывчатками также доставили на авиабазу вооруженных сил Испании в муниципалитете Торрехон-де-Ардос и в офис оружейной компании Instalaza в Сарагосе.

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Такой же конверт принесли в здание минобороны по адресу Пасео-де-ла-Кастелян.

1 декабря стало известно, что еще 24 ноября в резиденцию премьера Испании Педро Санчеса в Монклоа был доставлен конверт со взрывчаткой.

Фото: МИД Украины