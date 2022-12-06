Декабрь, 06 в 15:40

Украинские посольства в Румынии и Дании получили пакеты с угрозами.

Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, террор украинских дипучреждений продолжается.

Против украинских посольств и консульств была развернута кампания террора и запугивания. Пакет со взрывчаткой в Мадриде, окровавленные письма с глазами животных в других столицах — могу лишь повторить для всех врагов украинской дипломатии и Украины: вам не удастся напугать или остановить нас, — сказал министр на брифинге 6 декабря.

Кулеба сообщил о новых случаях, когда в украинские посольства присылают опасные предметы.

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