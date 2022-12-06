Посольства Украины в Румынии и Дании получили пакеты с угрозами — Кулеба
Украинские посольства в Румынии и Дании получили пакеты с угрозами.
Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, террор украинских дипучреждений продолжается.
Против украинских посольств и консульств была развернута кампания террора и запугивания. Пакет со взрывчаткой в Мадриде, окровавленные письма с глазами животных в других столицах — могу лишь повторить для всех врагов украинской дипломатии и Украины: вам не удастся напугать или остановить нас, — сказал министр на брифинге 6 декабря.
Кулеба сообщил о новых случаях, когда в украинские посольства присылают опасные предметы.
Сегодня добавились наши посольства в Румынии и посольство Украины в Дании. Всех, кто продолжает присылать эти пакеты, терроризировать наши посольства, прошу расслабиться и не тратить свое время и деньги на почтовые марки. Ничего этим вы не добьетесь, — заявил Кулеба.