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Факты / Україна

Посольства Украины в Румынии и Дании получили пакеты с угрозами — Кулеба

Евгения Грейс, редактор ленты
Дмитро Кулеба
Фото: УНИАН

Украинские посольства в Румынии и Дании получили пакеты с угрозами.

Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, террор украинских дипучреждений продолжается.

Против украинских посольств и консульств была развернута кампания террора и запугивания. Пакет со взрывчаткой в Мадриде, окровавленные письма с глазами животных в других столицах — могу лишь повторить для всех врагов украинской дипломатии и Украины: вам не удастся напугать или остановить нас, — сказал министр на брифинге 6 декабря.

Кулеба сообщил о новых случаях, когда в украинские посольства присылают опасные предметы.

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Сегодня добавились наши посольства в Румынии и посольство Украины в Дании. Всех, кто продолжает присылать эти пакеты, терроризировать наши посольства, прошу расслабиться и не тратить свое время и деньги на почтовые марки. Ничего этим вы не добьетесь, — заявил Кулеба.

Источник: Интерфакс-Украина
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