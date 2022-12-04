Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

Испанская полиция установила, откуда в посольство Украины пришла посылка со взрывчаткой – СМИ

Валентина Летяк, редактор ленты
поліція Іспанії
Фото: Getty Images

Шесть посылок со взрывчаткой, одна из которых пришла в посольство Украины в Мадриде, были отправлены из города Вальядолид на севере Испании.

Однако личность самого отправителя пока не удалось установить, сообщает Reuters со ссылкой на источник в испанской полиции, близкий к расследованию.

В период с 24 ноября по 2 декабря опасные послания получили офис премьер-министра Испании Педро Санчеса, посольство Украины в Мадриде, правительственные учреждения, спутниковые компании Евросоюза и посольство США.

Сейчас смотрят

Большинство взрывных устройств удалось обезвредить. Однако 30 ноября в результате взрыва такого устройства легкие травмы получил сотрудник украинского посольства.

Эта посылка была адресована послу Украины в Испании Сергею Погорельцеву.

Сразу же после инцидента глава МИД Украины Дмитрий Кулеба распорядился усилить меры безопасности во всех украинских посольствах.

Через два дня в дипломатическое представительство Украины в Мадриде также пришел окровавленный сверток. Такие же – еще в несколько украинских посольств и консульств в пяти европейских государствах.

Читайте
Украинские посольства в пяти странах получили окровавленные пакеты с глазами животных внутри

Источник: Reuters
Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка