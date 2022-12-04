Испанская полиция установила, откуда в посольство Украины пришла посылка со взрывчаткой – СМИ

Декабрь, 04 в 8:49

Шесть посылок со взрывчаткой, одна из которых пришла в посольство Украины в Мадриде, были отправлены из города Вальядолид на севере Испании.

Однако личность самого отправителя пока не удалось установить, сообщает Reuters со ссылкой на источник в испанской полиции, близкий к расследованию.

В период с 24 ноября по 2 декабря опасные послания получили офис премьер-министра Испании Педро Санчеса, посольство Украины в Мадриде, правительственные учреждения, спутниковые компании Евросоюза и посольство США.

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Большинство взрывных устройств удалось обезвредить. Однако 30 ноября в результате взрыва такого устройства легкие травмы получил сотрудник украинского посольства.

Эта посылка была адресована послу Украины в Испании Сергею Погорельцеву.

Сразу же после инцидента глава МИД Украины Дмитрий Кулеба распорядился усилить меры безопасности во всех украинских посольствах.

Через два дня в дипломатическое представительство Украины в Мадриде также пришел окровавленный сверток. Такие же – еще в несколько украинских посольств и консульств в пяти европейских государствах.