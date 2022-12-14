Трибунал нужно как можно быстрее воплотить в реальность – Зеленский на вручении премии Сахарова

Декабрь, 14 в 16:46

Президент Владимир Зеленский в видеообращении к Европарламенту во время церемонии вручения премии имени Сахарова призвал привлечь к ответственности всех, кто развязал войну, и не допустить какого-либо повторения агрессии.

Он подчеркнул, что любая попытка лишить Европу и свободы – это всегда преступление.

— Мы видим такое преступление сейчас – террористическую войну России против Украины и Европы. Это было и в прошлом, когда тирании пытались покорить украинцев и лишить свободы всех европейцев. Но когда теперь мы победим – украинцы и все европейцы – мы победим именно так, чтобы никогда снова не было попыток лишить Европу Украины и свободы, – сказал президент.

Зеленский поблагодарил всех, кто расследует и помогает расследовать преступления оккупантов в Украине, в частности Международный уголовный суд, лидеров и государства, политиков и международные организации, которые работают вместе с нами и прилагают все усилия для создания трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

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— Трибунал должен заработать. Европарламент уже поддержал эту идею. Нужно как можно быстрее претворить ее в реальность. В частности, через принятие отдельной резолюции Европарламента в поддержку создания трибунала, через вашу поддержку и поддержку вашими странами соответствующей резолюции Генассамблеи ООН.

По словам президента, уничтоженные Россией города и села, разрушенные судьбы, разбитые и расстрелянные жизни должны быть отражены в приговорах не только тем, кто непосредственно все это совершил, но и в приговорах организовавшим и начавшим эту агрессию.

Зеленский отметил, что завтра Европарламент рассмотрит вопрос о признании геноцидом преступления Голодомора против украинского народа. Он призвал поддержать его максимальным большинством голосов для установления справедливости.