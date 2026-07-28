РФ атаковала маршрутку в Херсоне: пострадала женщина
Утром 28 июля оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на маршрутный автобус в Херсоне.
Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько.
Атака на маршрутку в Херсоне 28 июля: что известно
По словам Шанько, около 06:10 28 июля оккупанты нанесли удар с помощью беспилотника по маршрутному автобусу в Днепровском районе Херсона.
В результате атаки на маршрутку в Херсоне 28 июля пострадала 62-летняя женщина, которая проходила рядом с местом взрыва.
Она получила взрывную травму и осколочное ранение в левое плечо.
Бригада скорой помощи оказала пострадавшей помощь на месте.
Известно, что водитель и пассажиры маршрутки не пострадали. В транспортном средстве выбито лобовое стекло.
Информация о других последствиях атаки на маршрутку в Херсоне 28 июля уточняется.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 616-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Ярослав Шанько