Утром 28 июля оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на маршрутный автобус в Херсоне.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько.

Атака на маршрутку в Херсоне 28 июля: что известно

По словам Шанько, около 06:10 28 июля оккупанты нанесли удар с помощью беспилотника по маршрутному автобусу в Днепровском районе Херсона.

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В результате атаки на маршрутку в Херсоне 28 июля пострадала 62-летняя женщина, которая проходила рядом с местом взрыва.

Она получила взрывную травму и осколочное ранение в левое плечо.

Бригада скорой помощи оказала пострадавшей помощь на месте.

Известно, что водитель и пассажиры маршрутки не пострадали. В транспортном средстве выбито лобовое стекло.

Информация о других последствиях атаки на маршрутку в Херсоне 28 июля уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 616-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Ярослав Шанько

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