РФ атаковала Украину 131 БпЛА: сколько целей сбила ПВО
Во время ночной атаки на Украину 28 июля российские войска задействовали ударные беспилотники разных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 28 июля: что известно
В ночь на 28 июля (с 18:00 27 июля) российские войска атаковали Украину 131 ударным беспилотником типа Shahed, в частности реактивными, а также дронами Гербера, Италмас и БпЛА-имитаторами типа Пародия.
Запуски осуществлялись из российских Брянска, Курска, Орла, а также из временно оккупированного Донецка и Гвардейского, что в Крыму.
Ночную атаку на Украину отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 28 июля силы противовоздушной обороны сбили или подавили 107 вражеских дронов разных типов на Севере, Юге, в Центре и на Востоке страны.
При этом зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА в девяти местах.
Еще в шести местах зафиксировали падение обломков сбитых воздушных целей.
Напомним, что утром 28 июля российские войска атаковали маршрутный автобус в Днепровском районе Херсона, сбросив взрывчатку с беспилотника.
По словам главы Херсонской городской военной администрации Ярослава Шанько, удар произошел около 06:10.
В результате атаки пострадала 62-летняя женщина, которая проходила рядом с местом взрыва. Она получила взрывную травму и осколочное ранение левого плеча.
Водитель и пассажиры маршрутного автобуса не пострадали, но в транспортном средстве выбило лобовое стекло.
По состоянию на утро атака на Украину продолжалась — в воздушном пространстве Украины по-прежнему находились вражеские дроны.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 616-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.