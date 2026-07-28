Во время ночной атаки на Украину 28 июля российские войска задействовали ударные беспилотники разных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 28 июля: что известно

В ночь на 28 июля (с 18:00 27 июля) российские войска атаковали Украину 131 ударным беспилотником типа Shahed, в частности реактивными, а также дронами Гербера, Италмас и БпЛА-имитаторами типа Пародия.

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Запуски осуществлялись из российских Брянска, Курска, Орла, а также из временно оккупированного Донецка и Гвардейского, что в Крыму.

Ночную атаку на Украину отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 28 июля силы противовоздушной обороны сбили или подавили 107 вражеских дронов разных типов на Севере, Юге, в Центре и на Востоке страны.

При этом зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА в девяти местах.

Еще в шести местах зафиксировали падение обломков сбитых воздушных целей.

Напомним, что утром 28 июля российские войска атаковали маршрутный автобус в Днепровском районе Херсона, сбросив взрывчатку с беспилотника.

По словам главы Херсонской городской военной администрации Ярослава Шанько, удар произошел около 06:10.

В результате атаки пострадала 62-летняя женщина, которая проходила рядом с местом взрыва. Она получила взрывную травму и осколочное ранение левого плеча.

Водитель и пассажиры маршрутного автобуса не пострадали, но в транспортном средстве выбило лобовое стекло.

По состоянию на утро атака на Украину продолжалась — в воздушном пространстве Украины по-прежнему находились вражеские дроны.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 616-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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