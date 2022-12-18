Идут уличные бои, но РФ не имеет возможности продвинуться: Арестович о ситуации в Бахмуте

Декабрь, 17 в 23:00

Войска Российской Федерации все еще пытаются окружить Авдеевку, Бахмут и Соледар Донецкой области, однако не имеют успехов на этих направлениях, несмотря на постоянные штурмовые действия.

Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в комментарии Фейгин Live. По его словам, армия РФ терпит потери, пытаясь продвинуться на территории Украины.

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— Не прекращают своих намерений окружить Авдеевку с Юга и Севера. Но основные действия, конечно, Бахмут и Соледар. Южнее Бахмута противник предпринимает чрезвычайные усилия, и Соледар. Между Соледаром и Бахмутом они тоже пытаются радостно пройти, и по понятным причинам отрезать один город от другого — не получается.

Арестович отметил, что на Донецком направлении продолжаются кровавые бои между украинскими защитниками и российскими захватчиками.