Идут уличные бои, но РФ не имеет возможности продвинуться: Арестович о ситуации в Бахмуте
Войска Российской Федерации все еще пытаются окружить Авдеевку, Бахмут и Соледар Донецкой области, однако не имеют успехов на этих направлениях, несмотря на постоянные штурмовые действия.
Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в комментарии Фейгин Live. По его словам, армия РФ терпит потери, пытаясь продвинуться на территории Украины.
— Не прекращают своих намерений окружить Авдеевку с Юга и Севера. Но основные действия, конечно, Бахмут и Соледар. Южнее Бахмута противник предпринимает чрезвычайные усилия, и Соледар. Между Соледаром и Бахмутом они тоже пытаются радостно пройти, и по понятным причинам отрезать один город от другого — не получается.
Арестович отметил, что на Донецком направлении продолжаются кровавые бои между украинскими защитниками и российскими захватчиками.
— Бои жесткие и жестокие. На восточных окраинах Бахмута уже российские войска, в домах на окраине идут бои, но надо же понимать, что это не стремительное продвижение. Они захватили, зацепились, и теперь там идут уличные бои, пока без возможности продвинуться для них. Наши войска проводят контратаки, — уверяет Арестович.