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РФ хочет отсрочить поражение: Подоляк о мобилизации и “трехдневном наступлении”

Юля Захарченко, редактор ленты
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Российская Федерация пытается отсрочить срок своего поражения благодаря увеличению срочной службы до двух лет, непрерывной мобилизации и “новому трехдневному наступлению на Киев”.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter. По его мнению, всех военных преступников РФ ждет трибунал.

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— Увеличение срочной службы до двух лет, непрерывная мобилизация, “новое трехдневное наступление” — кремлевские ревизионисты хватаются за любые волшебные пилюли, которые позволят хоть как-то отсрочить поражение. И они даже не Жуков. Только косплееры, у которых один финал: трибунал, – убежден он.

Руководство РФ начало отправлять на фронт более подготовленных солдат, однако у них даже не хватает навыков и умений для дальнейшего продвижения на территории Украины.

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