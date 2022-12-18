РФ хочет отсрочить поражение: Подоляк о мобилизации и “трехдневном наступлении”
Российская Федерация пытается отсрочить срок своего поражения благодаря увеличению срочной службы до двух лет, непрерывной мобилизации и “новому трехдневному наступлению на Киев”.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter. По его мнению, всех военных преступников РФ ждет трибунал.
— Увеличение срочной службы до двух лет, непрерывная мобилизация, “новое трехдневное наступление” — кремлевские ревизионисты хватаются за любые волшебные пилюли, которые позволят хоть как-то отсрочить поражение. И они даже не Жуков. Только косплееры, у которых один финал: трибунал, – убежден он.
Руководство РФ начало отправлять на фронт более подготовленных солдат, однако у них даже не хватает навыков и умений для дальнейшего продвижения на территории Украины.