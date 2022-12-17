Декабрь, 17 в 20:52

Российская Федерация не жалеет ресурсов на войну против Украины и мирных людей. Масштабные “инвестиции” РФ в террор нужно перекрывать еще большей помощью людям, против которых он направлен.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 17 декабря.

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– Я буду постоянно напоминать. Найдите возможность дать Украине надежную защиту неба, надежный щит ПВО. Вы можете. Вы можете дать защиту нашим людям – стопроцентную защиту от российских ракет, — подчеркивает глава государства.

Когда Украина получит защиту от ракетных ударов, тогда основная форма российского террора станет просто невозможной, убежден президент.