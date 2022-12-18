Вторжение России в Украину открыло врата ада – архиепископ Кентерберийский

Декабрь, 18 в 18:18

Вторжение России в Украину “открыло врата ада”, освободив “каждое зло” по всему миру, начиная от убийств и изнасилований на оккупированных территориях до голода и долгов в Африке и Европе.

Об этом сказал архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби после визита в Украину, сообщает The Guardian.

Он сказал, что был поражен масштабами массовых могил в Буче, фотографиями того, что было сделано с людьми там, изнасилованиями, массовыми убийствами, пытками со стороны оккупационных российских войск.

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По словам архиепископа, последствия вторжения ощущаются далеко за пределами Украины.

— Когда в Украину вторглись по решению Путина, ворота ада были открыты, и все зло сила вылилась по всему миру. Я был в Мозамбике за неделю до того, как уехал в Украину, там голод распространяется по всему побережью Восточной Африки, — сказал он в комментарии BBC.

Архиепископ подчеркнул, что инфляция, энергетический кризис, страдания, нехватка лекарств – “все это зло вырвалось на свободу, и пока не будет вывода войск и прекращения огня, мы не сможем достичь прогресса в примирении”.

По его словам, в Великобритании рост цен на продукты питания и топливо, по крайней мере частично вызванный войной, привел к тому, что за последние 18 месяцев количество обращающихся за помощью к продовольственным банкам увеличилось на 400%.

Велби публично раскритиковал Россию за развязанную войну против Украины, отмечая полномасштабное вторжение в феврале, которое он назвал актом великого зла.

В ноябре Уэлби посетил Украину, чтобы встретиться с церковными лидерами, а также внутриперемещенными лицами.

Скриншот: The Archbishop of Canterbury