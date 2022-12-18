Не только верхушка Кремля: Зеленский о россиянах, которые должны предстать перед трибуналом

Декабрь, 18 в 16:00

Международный трибунал должен быть не только для Владимира Путина и остальной верхушки Кремля.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью французским каналам TF1 и LCI.

— Нам нужно ввести международный трибунал, и очень хотелось бы, чтобы большинство стран мира поддержали эту резолюцию. Вы говорите о руководстве Кремля. А здесь не только о руководстве Кремля. Руководство, окружение, кто стратег, кто эти мысли навязывал обществу, кто вводил эту идеологию, кто был пропагандистом. Международный уголовный суд не может осудить инфраструктуру пропаганды, геббельсовщины только российского формата, – сказал Зеленский.

Украина активно выступает за то, чтобы руководство России и всех причастных к войне в нашей стране было привлечено к ответственности.

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В частности, во время видеообращения к Европарламенту Зеленский призвал привлечь к ответственности всех, кто развязал войну, и не допустить какого-либо повторения агрессии. Он подчеркнул, что трибунал должен заработать.

А британская The Guardian писала, что в ООН распространяют проект резолюции, предусматривающей создание специального трибунала против военно-политического руководства России вроде Нюрнбергского трибунала.