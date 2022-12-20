Декабрь, 20 в 9:04

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, вероятно, не поддался на уговоры главы Кремля Владимира Путина относительно дальнейших интеграционных уступок.

Об этом по итогам встречи двух диктаторов в Минске сообщили 19 декабря в Институте изучения войны (ISW).

По словам президента РФ, оба лидера якобы обсуждали формирование единого оборонного пространства.

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Однако эксперты обратили внимание, что и Путин, и Лукашенко воздержались от публичного обсуждения российского вторжения в Украину.

Оба диктатора отметили, что “Беларусь все еще сталкивается с угрозой со стороны Запада”.

Путин заявил, что может рассмотреть вопрос подготовки экипажей белорусской боевой авиации к использованию “боеприпасов со специальными боеголовками” из-за “обострения” ситуации на внешних границах союзного государства”.

В ISW еще ранее отмечали, что Лукашенко применяет риторику защиты белорусских границ от Запада и НАТО, пытаясь избежать участия в российском вторжении в Украину.

Кроме того, Лукашенко отметил, что Россия поставит комплексы С-400 и Искандер.

– ISW продолжает оценивать, что участие Беларуси в войне Путина против Украины остается маловероятным. Тот факт, что Путин, кажется, принял тезис Лукашенко, не убедив скорректировать его, косвенно подтверждает эту оценку, – считают эксперты.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 300-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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