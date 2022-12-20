Сложная ситуация с энергетикой и потолок цены на газ: что происходит на 300-е сутки войны (онлайн)
Россия получила новую партию иранских Shahed, составившую 250 единиц, сообщил Владимир Зеленский.
Страны Евросоюза достигли соглашения об ограничении цен на природный газ на уровне €180.
Валерий Залужный поддержал ужесточение ответственности для военнослужащих за самовольное оставление службы и дезертирство.
РФ может вторгнуться в Молдову в начале 2023 года, заявил глава молдавской Службы информационной безопасности Александру Мустяце.
Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Минске. В ГУР среди мотивов поездки назвали попытку Москвы выжать максимум из белорусского ОПК.
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