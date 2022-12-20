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Бахмут остается самой горячей точкой всей линии фронта — более 1300 км активных боевых действий. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего ежедневного обращения.

— Еще с мая оккупанты пытаются взломать наш Бахмут, но время идет – и Бахмут ломает уже не только русскую армию, но и российских наемников, которые пришли на замену потерянной армии оккупантов, — отметил Зеленский.

По словам президента, за время полномасштабной войны, Россия потеряла на поле боя в Украине уже почти 99 тыс. своих солдат.