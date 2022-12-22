Декабрь, 22 в 17:16

Официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани раскритиковал заявления президента Украины Владимира Зеленского в Конгрессе США относительно того, что официальный Тегеран поддерживает войну России против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Ирана.

Нассер Канаани называет высказывания Зеленского грубыми и безосновательными.

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В заявлении МИДа говорится, что Иран неоднократно отвечал на якобы безосновательные обвинения в отношении поставки ударных беспилотников, выдвинутые украинскими официальными лицами против Исламской Республики.

Нассер Канаани заявил, что Исламская Республика Иран якобы не поставляла никакой военной техники ни одной из сторон для использования в войне в Украине.

По словам Канаани, Иран всегда уважал территориальную целостность всех стран, включая Украину. А еще он предупредил президента Владимира Зеленского о том, что стратегическое терпение Ирана в отношении таких необоснованных обвинений не бесконечно.

Канаани также посоветовал президенту Украині извлечь урок из судьбы других политических лидеров, которые довольствовались поддержкой США.

Напомним, что президент Зеленский в своем выступлении перед обеими палатами Конгресса США в очередной раз заявил о военной поддержке России со стороны Тегерана.

– Когда Россия не достает до наших городов артиллерией, она пытается уничтожить их ракетами. Более того, Россия нашла сообщника в этой геноцидной политике – Иран. Иранские убийственные дроны, идущие в Россию сотнями, стали угрозой для нашей критической инфраструктуры. Так один террорист находит другого, – заявил Владимир Зеленский.

Напомним, что с октября Россия начала массированные обстрелы гражданской и критической инфраструктуры Украины. Ракеты и дроны улетают даже в обычные жилые дома, где жертвами становятся целые семьи.

Иранские дроны-камикадзе Shahed, которые россияне переименовали как Герань, разрушают энергетические объекты. Поэтому вся Украина уже более двух месяцев живет с длительными отключениями света.

США, Европейский Союз и Канада уже ввели санкции против Ирана за военную помощь России.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что РФ планирует передать Ирану современные военные компоненты, если Тегеран предоставит Москве сотни беспилотников.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Иран передал России новую партию беспилотников, которая содержит 250 дронов-камикадзе.

Официально Москва и Тегеран отрицают поставки дронов-камикадзе Shahed.

Источник: МИД Ирана

Фото: МИД Ирана