Декабрь, 19 в 17:01

Президент Владимир Зеленский сообщил, что 19 декабря Россия атаковала Украину 34 дронами-камикадзе Shahed из новой партии, которую страна-агрессор получила от Ирана.

Во время обращения к участникам встречи лидеров Объединенных экспедиционных сил Соединенного Королевства он сказал, эта партия составляет 250 единиц.

— Российские ракеты и иранские дроны применяются постоянно. Прежде всего для ударов по нашей энергетике. И вы все об этом знаете, — сказал президент.

Зеленский отметил, что только одна массированная воздушная атака РФ задела 20 млн украинцев.

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— Города-миллионники и большинство украинских регионов остались абсолютно без электричества. Всего по состоянию на вечер 16 декабря были отключены от энергоснабжения 22 млн 408 тыс. украинцев. Более 10 млн людей были прерваны поставки воды и тепла. Представьте, какой масштаб у этого террора. И представьте, что его можно остановить, — добавил он.

Зеленский обратился к лидерам стран и подчеркнул, что именно благодаря их поддержке война России против Украины может завершиться.

— Зима сейчас — это решающее время. Время, когда можно принять решения, результаты которых уже весной позволят определить восстановление нашей территориальной целостности. И гарантировать, что российский реваншизм не преодолеет больше границ Украины, — подчеркнул президент.

Зеленский акцентировал на необходимости предоставления средств ПВО.

— 100-процентный воздушный щит для Украины будет одним из самых успешных шагов против российской агрессии. И этот шаг нужен именно сейчас, — сказал украинский лидер.