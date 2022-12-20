Декабрь, 20 в 17:59

Российская Федерация планирует передать Ирану современные военные компоненты, если Тегеран предоставит Москве сотни беспилотников.

Об этом во время выступления в британском парламенте заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, слова которого приводит Reuters.

— Иран стал одним из главных военных спонсоров России. В обмен на поставку более 300 беспилотников-камикадзе Россия теперь намерена предоставить Ирану передовые военные компоненты, подрывая как Ближний Восток, так и международную безопасность. Мы должны разоблачить эту сделку. Фактически, я сделал это только что, — сказал он во время заявления по российско-украинской войне.

Иран сотрудничает с Россией в течение многих месяцев после вторжения РФ в Украину. Так, среди иранской поддержки, Россия получила дроны-камикадзе Shahed-136, а также оснащение для российских военнослужащих в виде касок, бронежилетов и тому подобное. Кроме того, в течение последних месяцев западные медиа сообщали, что Россия пытается договориться с Ираном о поставках иранских ракет, чтобы наносить террористические атаки по Украине.

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В то же время официальный Тегеран регулярно отрицает информацию о поставках России беспилотников.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Иран передал России новую партию беспилотников, которая содержит 250 дронов-камикадзе.

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Фото: ГУР МО