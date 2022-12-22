Декабрь, 22 в 21:32

Передача вооружения наемникам из ЧВК Вагнера со стороны КНДР является явным нарушением резолюций Совета безопасности ООН.

Об этом говорится в сообщении главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли, которое распространило внешнеполитическое британское ведомство.

— Великобритания поддерживает оценку США о том, что Северная Корея завершила поставки оружия в Россию для использования группой Вагнера, которая заплатила за это оборудование и имеет тысячи военнослужащих в Украине, — сказал он.

Джеймс Клеверли добавил, что подобный акт со стороны КНДР является нарушением резолюций Совета безопасности ООН.

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— Тот факт, что президент Путин обращается за помощью к Северной Корее, является признаком отчаяния и изоляции России. Мы будем работать с нашими партнерами, чтобы Северная Корея заплатила высокую цену за поддержку незаконной войны России против Украины, — говорится в заявлении.

В МИД напомнили, что руководитель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин находится под санкциями Великобритании с 2020 года. В ноябре 2022 года Великобритания ввела санкции против двух человек за вербовку пленных в ЧВК, которая “связана с одними из самых ужасных зверств в незаконной войне России” против Украины.

Ранее стало известно, что частная российская военная компания Вагнера получила партию оружия из Северной Кореи.