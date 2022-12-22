США ввели санкции против 10 компаний из РФ, связанных с военно-морским сектором

Декабрь, 22 в 19:58

Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против России. В новый список попали десять российских компаний, связанных с военно-морским технологическим сектором.

Об этом говорится на сайте Министерства финансов США.

В перечне указаны: АО концерн Моринформсистема-Агат, центральный НИИ конструкционных материалов Прометей, АО Аккумуляторная компания Ригель, Центральный НИИ судоходного машиностроения, концерн Научно-производственное объединение Аврора, концерн ЦНИИ Электроприбор, АО Обуховское, АО Морские навигационные системы, Институт океанологии РАН им. Ширшова и ООО компания Технополь.

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Санкции в отношении этих структур предусматривают замораживание активов.

С разъяснениями относительно новых санкций против РФ выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

— После военно-морских операций РФ, направленных против украинских портов, включая поставляющие миру продовольствие и зерно, США сегодня вводят санкции против российских военно-морских организаций, — сказал он.

Он подчеркнул, что США продолжат применять все подходящие инструменты для сдерживания атак России на Украину.

15 декабря стало известно, что Минфин и Госдеп США ввели санкции против Владимира Потанина – одного из самых богатых российских олигархов. Также в санкционный список попали российский вице-премьер Андрей Белоусов и губернаторы приграничных с Украиной российских регионов.

Источник: Министерство финансов США