Новые санкции США – в списке один из самых богатых олигархов РФ Потанин

Декабрь, 15 в 20:44

Министерство финансов и Госдепартамент США ввели санкции против одного из самых богатых российских олигархов Владимира Потанина. Об этом сообщил Офис по контролю за иностранными активами (OFAC).

Кроме непосредственно Потанина, санкции коснулись десятков финучреждений России, сети структур олигарха, а также других лиц, связанных с правительством РФ.

Также в списке санкций находится российский вице-премьер Андрей Белоусов и губернаторы приграничных с Украиной российских регионов.

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О намерении властей США ввести санкции против Потанина 14 декабря писала газета The Wall Street Journal. Там отмечалось, что в список санкций не будет включен главный актив Потанина — корпорация Норильский никель. Потанин – гендиректор этой компании, а его структура Интеррос является ее крупнейшим акционером.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, более 40% состояния Потанина, а именно $30,4 млрд, приходится на его долю в Норникеле, одном из крупнейших в мире производителей никеля, палладия и меди.

Под санкции попали компании, части которых имеет Потанин. Крупнейшими из них является Росбанк, купленный олигархом у Societe Generale уже после полномасштабного вторжения РФ в Украину. И Тинькофф Банк, купленный у Олега Тинькова, который заявил, что вынужден был его продать из-за давления.

Летом санкции против Потанина ввела Великобритания, а затем Канада и Австралия.

Источники: OFAC, Bloomberg