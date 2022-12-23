Декабрь, 23 в 12:24

Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, куда уйдут $45 млрд американской помощи Украине и союзникам НАТО.

Об этом она написала в Facebook.

Вчера Сенат 68 голосами принял закон о бюджете США на 2023 год (OMNIBUS), общей суммой $1,7 трлн.

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В законе прописано финансирование Украины на 2023 год (The Ukraine Supplemental Appropriations Act, 2023), который предусматривает выделение $45 млрд, что на $7,3 млрд больше, чем содержал первоначальный бюджетный запрос Белого дома в Конгресс.

По словам Маркаровой, очень важна поправка сенатора Линдси Грэма, которая предоставляет возможность Минюсту США передавать поступления от отобранных у России активов как помощь Украине.

— Принятие OMNIBUS в Палате представителей ожидается к концу пятницы, 23 декабря, после чего до конца суток его должен подписать президент США, — подчеркнула Оксана Маркарова.

Закон о дополнительном финансировании Украины предусматривает:

$28,4 млрд военной помощи,

$13,37 млрд экономической помощи,

$4,92 млрд гуманитарной помощи.

Военная помощь включает:

$9 млрд – в рамках инициативы предоставления безопасности помощи Украине на обеспечение военных ВСУ всем необходимым;

$11,88 млрд на пополнение американских запасов оборудования, которое послали в Украину через президентскую программу drawdown;

почти $7 млрд – на работу Европейского командования войск США, которая связана с Украиной — поддержка миссий, разведывательная поддержка, оплата труда, оборудование.

$6 млн — пойдут для генерального инспектора Министерства обороны США. Закон требует отчета от генерального инспектора по использованию средств, а также требует отчета от Министерства обороны США.

Кроме того, увеличена предельная сумма оборонного оборудования для Украины, которое президент США имеет полномочия передавать Украине — до $14,5 млрд. Еще $560 млн пойдут Государственному департаменту США по безопасности Украины и другим союзникам.

Экономическая помощь ($13,37 млрд):

$13,37 млрд — на поддержку энергетической безопасности Украины и других критических инфраструктурных потребностей, а также на помощь другим странам, на которые повлияла ситуация в Украине.

Гуманитарная помощь ($4,92 млрд):

$2,47 млрд – для обеспечения острых гуманитарных потребностей Украины, украинских беженцев и других незащищенных слоев населения;

$2,4 млрд — Министерству здравоохранения и социальных служб США для помощи украинцам, прибывающим в США в качестве беженцев, в том числе на жилье, языковые курсы, переквалификацию и т.п.;

$50 млн – на гранты по программе Food for Peace;

$5 млн – на программу McGovern-Dole Продовольствие для образования и детского питания.

Другие расходы составляют $600 млн. Они пойдут на функционирование органов, передающих помощь Украине, повышение энергетической безопасности и независимости США и т.д.