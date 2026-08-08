Взрывы в Павлограде сегодня, 8 августа, прогремели после атаки российских войск. Враг нанес удары по центру города.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Что известно о взрывах в Павлограде 8 августа

По словам Ганжи, российские войска атаковали Павлоград и нанесли удары по центральной части города.

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В результате обстрела загорелись частный дом и автомобиль.

Сначала сообщалось о двух пострадавших. Ранения получили 50-летний мужчина и 57-летняя женщина. Медики оказали им необходимую помощь.

Впоследствии число пострадавших в Павлограде возросло до пяти.

Две женщины и мужчина были госпитализированы. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

Позже Ганжа сообщил, что число пострадавших в результате взрывов в Павлограде 8 августа достигло девяти.

– Среди них – четверо детей. Девочки трех месяцев и трех лет, а также мальчики 5 и 6 лет. Им оказали необходимую медицинскую помощь. Госпитализированы двое взрослых. 58-летняя женщина находится в тяжелом состоянии, – заявил он.

В настоящее время информация о последствиях атаки уточняется.

Власти призывают жителей Павлограда и области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных местах во время угрозы.

Напомним, взрывы в Павлограде Днепропетровской области прогремели днем 6 августа, когда враг атаковал регион ударными беспилотниками.

Источник: Александр Ганжа

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