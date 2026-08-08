Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин рассматривает возможность проведения массовой мобилизации без ее официального объявления.

По словам Зеленского, Украина уже видит шаги, которые могут свидетельствовать о такой подготовке.

Об этом глава государства заявил в интервью в эфире телемарафона.

Сейчас смотрят

Как происходит скрытая мобилизация в России

Зеленский отметил, что Россия может усиливать давление на Украину с помощью кибератак, ракетных ударов и запугивания.

В то же время, по его словам, Путин думает о мобилизации и ищет способы провести ее так, чтобы не объявлять официально.

– Он думает о мобилизации. Он думает, как обмануть свой народ. Провести массовую мобилизацию, при этом не объявляя о ней. Заключить какие-то теневые контракты, перекрыть границы и так далее. Мы это видим. Мы уже видим много соответствующих шагов, – сказал президент.

В то же время Зеленский не уточнил, какие именно шаги российских властей Украина расценивает как подготовку к скрытой мобилизации.

По мнению президента Украины, российский лидер пока не может продемонстрировать победу в войне, которую можно было бы преподнести российскому обществу как достижение поставленных целей.

Он предположил, что Кремль может пытаться представить захват всей Донецкой области как победу.

В то же время Украина, по словам Зеленского, не намерена добровольно покидать свои территории.

– Ему нужно захватить Донбасс. Мы уходить сами по себе не собираемся, – подчеркнул глава государства.

Отдельно Зеленский упомянул условия, которые обсуждались в ходе контактов между Россией и США. Он заявил, что Москва может пытаться трактовать их в своих интересах.

По словам президента, Украина не согласится просто оставить территории, поскольку это не гарантирует прекращения дальнейшей российской агрессии.

Напомним, по данным Службы внешней разведки Украины, в РФ фиксируются признаки подготовки к новой волне мобилизации на фоне падения темпов набора контрактников и резкого роста количества вакансий, связанных с воинским учетом.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.