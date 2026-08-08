Теневые контракты и блокирование границ: Зеленский рассказал о планах Путина
- Зеленский заявил, что Путин рассматривает возможность проведения массовой мобилизации в России без ее официального объявления.
- Среди возможных признаков подготовки президент Украины назвал теневые контракты и блокирование границ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин рассматривает возможность проведения массовой мобилизации без ее официального объявления.
По словам Зеленского, Украина уже видит шаги, которые могут свидетельствовать о такой подготовке.
Об этом глава государства заявил в интервью в эфире телемарафона.
Как происходит скрытая мобилизация в России
Зеленский отметил, что Россия может усиливать давление на Украину с помощью кибератак, ракетных ударов и запугивания.
В то же время, по его словам, Путин думает о мобилизации и ищет способы провести ее так, чтобы не объявлять официально.
– Он думает о мобилизации. Он думает, как обмануть свой народ. Провести массовую мобилизацию, при этом не объявляя о ней. Заключить какие-то теневые контракты, перекрыть границы и так далее. Мы это видим. Мы уже видим много соответствующих шагов, – сказал президент.
В то же время Зеленский не уточнил, какие именно шаги российских властей Украина расценивает как подготовку к скрытой мобилизации.
По мнению президента Украины, российский лидер пока не может продемонстрировать победу в войне, которую можно было бы преподнести российскому обществу как достижение поставленных целей.
Он предположил, что Кремль может пытаться представить захват всей Донецкой области как победу.
В то же время Украина, по словам Зеленского, не намерена добровольно покидать свои территории.
– Ему нужно захватить Донбасс. Мы уходить сами по себе не собираемся, – подчеркнул глава государства.
Отдельно Зеленский упомянул условия, которые обсуждались в ходе контактов между Россией и США. Он заявил, что Москва может пытаться трактовать их в своих интересах.
По словам президента, Украина не согласится просто оставить территории, поскольку это не гарантирует прекращения дальнейшей российской агрессии.
Напомним, по данным Службы внешней разведки Украины, в РФ фиксируются признаки подготовки к новой волне мобилизации на фоне падения темпов набора контрактников и резкого роста количества вакансий, связанных с воинским учетом.